Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Solan: मुकेश शर्मा दूसरी बार बने जोगिंद्रा सैंट्रल बैंक के अध्यक्ष

Solan: मुकेश शर्मा दूसरी बार बने जोगिंद्रा सैंट्रल बैंक के अध्यक्ष

Edited By Kuldeep, Updated: 15 Sep, 2025 08:56 PM

solan mukesh sharma central bank chairman

सरकार ने मुकेश शर्मा को जोगिंद्रा सैंट्रल को-ऑप्रेटिव बैंक का दू्सरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार ने सोमवार को मनोनीत निदेशक बनाने के साथ ही उनके अध्यक्ष की भी अधिसूचना जारी कर दी।

सोलन (पाल): सरकार ने मुकेश शर्मा को जोगिंद्रा सैंट्रल को-ऑप्रेटिव बैंक का दू्सरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार ने सोमवार को मनोनीत निदेशक बनाने के साथ ही उनके अध्यक्ष की भी अधिसूचना जारी कर दी। मजेदार बात यह है कि सरकार ने तीन अन्य मनाेनीत निदेशक की नियुक्ति नहीं की। 10 सितम्बर को निदेशक के चुनाव में भाजपा 4 व कांग्रेस 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी। जोगिंद्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष के चुनाव में मनोनीत निदेशक के साथ-साथ सरकार के मनोनीत सदस्यों को भी मतदान का अधिकार होता है। मनाेनीत सदस्यों की संख्या 6 होती है। कांग्रेस के दो निदेशक निर्वाचित हुए हैं। इस तरह से कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था। इसे देखते हुए सरकार ने मुकेश शर्मा को फिर से अध्यक्ष नियुक्त करने के आदेश जारी किए। हालांकि नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली निदेशक मंडल की बैठक में उनके अध्यक्ष निर्वाचित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

वर्तमान बोर्ड का पांच साल का कार्यकाल 15 सितम्बर को ही पूरा हुआ। ऐसे में पुराने बोर्ड स्वत: ही भंग हो चुका है। बैंक के पूरे जिले में कुल 6 जोन हैं जिसमें बीबीएन व्यक्तिगत, नालागढ़, धर्मपुर, कंडाघाट, सोलन व कुनिहार शामिल हैं। इन सभी में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बैंक के प्रबंधक निदेशक को चुने गए सभी 6 निदेशक अपना चुने जाने का प्रमाण पत्र जल्द देंगे। कुछ निदेशकों ने तो प्रमाण पत्र प्रबंधक निदेशक को सौंप दिया है। निदेशकों के चुनाव की प्रक्रिया को सहकारिता विभाग द्वारा पूरा किया गया है, ऐसे में निदेशकों को चुने जाने के प्रमाण पत्र सहकारिता विभाग के सोलन स्थित सहायक पंजीयक कार्यालय से जारी किए जा रहे हैं।

निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस बार शायद चुने गए निदेशकों में से चेयरमैन को नियुक्त किया जाएगा लेकिन पिछले पौने तीन साल बैंक के चेयरमैन रहे मुकेश शर्मा की कार्यशैली को देखते हुए सरकार ने मुकेश शर्मा को बैंक का चेयरमैन दूसरी बार नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी।

मुकेश शर्मा ऐसे पहले चेयरमैन हैं जो सरकार द्वारा दूसरी बार मनोनीत किए गए हैं। सरकार द्वारा मुकेश शर्मा के चेयरमैन नियुक्त करने के बाद अब जल्द ही अन्य तीन नेताओं को भी निदेशक के पद पर मनोनीत किया जाएगा। इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसका कारण यह है कि बैंक में कामकाज सुचारू ढंग से चले इसके लिए नए बोर्ड का गठन अनिवार्य है। तीन मनोनीत होने वाले निदेशकों में एक महिला, एक पुरुष निदेशक होगा जो अल्पसंख्यक समुदाय का नेतृत्व करता है। अन्य एक निदेशक सामान्य वर्ग से होगा।

और ये भी पढ़े

जोगिंद्रा निदेशक बोर्ड में सदस्यों की संख्या 12 है
जोगिन्द्रा बैंक के निदेशक बोर्ड में कुल 12 सदस्य हैं। इसमें 6 निर्वाचित निदेशकों समेत चार मनोनीत निदेशक शामिल हैं। इन सभी को वोट का अधिकार है। इनके अलावा एक वोट बैंक के प्रबंध निदेशक का होगा और एक वोट राज्य सरकारी बैंक के गैर सरकारी निदेशक को होगा। संभावना है कि अगले एक सप्ताह के भीतर नए बोर्ड का गठन हो जाएगा और पहली निदेशक मंडल की बैठक में अध्यक्ष की ताजपोशी होगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!