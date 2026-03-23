Solan: हिमाचल में बनी दवाओं के 73 सैंपल फेल, सीडीएससीओ ने जारी किया ड्रग अलर्ट

हिमाचल में बनी दवाओं के 73 सैंपल फेल हुए हैं। केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है।

सोलन (पाल): हिमाचल में बनी दवाओं के 73 सैंपल फेल हुए हैं। केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में कुल दवाओं के 198 सैंपल फेल हुए हैं जिसमें हिमाचल में सबसे अधिक दवाओं के 73 सैंपल शामिल हैं। इसके बाद उत्तराखंड की 35, गुजरात की 15, मध्य प्रदेश की 13 तथा अन्य कई राज्यों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। हिमाचल में सबसे अधिक बीबीएन में बनी दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। कफ सिरप व इंजैक्शन के फेल हुए सैंपल लेकर चेतावनी भी दी गई है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें दिल, मिर्गी, बीपी और शूगर जैसी बीमारियों के हैं। इसके अलावा कुछ आयरन व विटामिन की दवाएं शामिल हैं।

राज्य दवा नियंत्रक डा. मनीष कपूर ने बताया कि प्रदेश में बन रही दवाएं उच्च गुणवत्ता की हों, इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए सैंपल की संख्या बढ़ाई गई है। यही कारण है कि अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल के सैंपल अधिक होते हैं क्योंकि अन्य राज्यों में सैपलिंग कम की जा रही है। देश का सबसे बड़ा फार्मा हब हिमाचल ही है। यहां पर अन्य राज्यों की तुलना में दवाओं का अधिक उत्पादन हो रहा है। जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं, उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। यही नहीं उत्पादन भी बंद करवाया जा रहा है। इन सभी उद्योग जिनकी दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उन सभी को नोटिस जारी किया जाएगा।