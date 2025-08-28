Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Solan: 39 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 2 सितम्बर को, होनी चाहिए इतनी आयु

Solan: 39 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 2 सितम्बर को, होनी चाहिए इतनी आयु

Edited By Jyoti M, Updated: 28 Aug, 2025 10:06 AM

solan campus interview for 39 posts on 2 september

मैसर्ज़ एक्वा विटो लैवोरेटरीज बद्दी में हेल्पर व कैमिस्ट के 14 पद, मैसर्ज़ बीटा ड्रग्स लिमिटेड बद्दी में कनिष्ठ अधिकारी, एग्ज़ीक्यूटिव तथा सहायक प्रबंधक के 05 पद तथा मैसर्ज़ इनोवा कैपटैब लिमिटेड बद्दी में अधिकारी व हेल्पर के 20 पदों पर भर्ती के लिए...

सोलन। मैसर्ज़ एक्वा विटो लैवोरेटरीज बद्दी में हेल्पर व कैमिस्ट के 14 पद, मैसर्ज़ बीटा ड्रग्स लिमिटेड बद्दी में कनिष्ठ अधिकारी, एग्ज़ीक्यूटिव तथा सहायक प्रबंधक के 05 पद तथा मैसर्ज़ इनोवा कैपटैब लिमिटेड बद्दी में अधिकारी व हेल्पर के 20 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त 39 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 02 सितम्बर, 2025 को मॉडल कैरियर सेंटर, उप रोज़गार कार्यालय बद्दी समीप गुरूद्वारा संडोली, ज़िला सोलन में प्रातः 10.30 बजे आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, आई.टी.आई., बी.फार्मा, एम.फार्मा, बी.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस, एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस व आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.आई.एस. में प्राप्त कर सकते हैं। सभी योग्य एवं इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल ई.एम.आई.एस. पर कैंडिडेट लॉगइन टैब के माध्यम से पंजीकृत करने के उपरांत अपनी रेजिस्ट्रेशन प्रोफाईल पर अधिसूचित रिक्तियों के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करने से पूर्व प्रत्येक आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

जगदीश कुमार ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता सम्बन्धी सभी अनिवार्य प्रमाण पत्रों व दस्तावेज़ों सहित मॉडल कैरियर सेंटर, उप रोज़गार कार्यालय बद्दी समीप गुरूद्वारा संडोली, ज़िला सोलन में 02 सितम्बर, 2025 को प्रातः 10.30 बजे पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार कार्यालय दूरभाष नम्बर 01792-227242 व मोबाइल नम्बर 98726-40412 तथा 98169-28706 पर सम्पर्क कर सकते है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!