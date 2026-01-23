Mandi: बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, कई घरों की छतें उड़ीं...17 घंटे रहा ब्लैकआऊट

मंडी जिले में शुक्रवार काे ऊंचाई वाले और निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ आए बर्फीले तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस तूफान ने कई घरों की छताें पर डाली टीन की चादरें भी उड़ा दीं तथा कई जगह घरों के भीतर तक बर्फ पहुंच गई।

बालीचौकी (फरेंद्र): मंडी जिले में शुक्रवार काे ऊंचाई वाले और निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ आए बर्फीले तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस तूफान ने कई घरों की छताें पर डाली टीन की चादरें भी उड़ा दीं तथा कई जगह घरों के भीतर तक बर्फ पहुंच गई। तूफान से बिजली की तारें भी टूट गईं जिसके चलते मंडी और कुल्लू जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17 घंटे तक ब्लैकआऊट रहा। भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी हार नहीं मानी और खंभों पर चढ़कर बिजली बहाली में डटे रहे। शाम करीब 7 बजे कड़ी मशक्कत के बाद बिजली बहाल हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।

ग्रामीणों बाेले-पहली बार देखा इस तरह का बर्फीला तूफान

ग्रामीणों हेमराज, दिनेश ठाकुर और सुरेश ने बताया कि पहली बार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस तरह का बर्फीला तूफान देखा है। उधर, बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता विशाल कुमार ने बताया कि तूफान के चलते बिजली की तारों को नुक्सान पहुंचा है, जिसकी मुरम्मत कार्य में अधिक समय लगा है, बावजूद कड़ी मशक्कत के बाद बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया है।