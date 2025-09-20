Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: आधी रात को बिस्तर पर महसूस हुई अजीब-सी हरकत, फिर लाइट जलाकर देखा ताे उड़ गए महिला के हाेश

Hamirpur: आधी रात को बिस्तर पर महसूस हुई अजीब-सी हरकत, फिर लाइट जलाकर देखा ताे उड़ गए महिला के हाेश

Edited By Vijay, Updated: 20 Sep, 2025 05:44 PM

snake on bed of woman

हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के अंतर्गत जजरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला के बिस्तर में देर रात को एक सांप घुस गया।

बड़सर (सुभाष): हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के अंतर्गत जजरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला के बिस्तर में देर रात को एक सांप घुस गया। गनीमत यह रही कि महिला ने घबराने की बजाय सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बाद में स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाकर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया।

जानकारी के अनुसार जजरी गांव निवासी राजकुमारी अपने घर के कमरे में सो रही थी। देर रात करीब 2 बजे उसे अपने बिस्तर अजीब-सी हरकत महसूस हुई, जैसे कुछ रेंग रहा हाे। पहले तो महिला ने नींद में ही अनजाने में उसे हाथ से हटा दिया, फिर शक हाेने पर उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई। जैसे ही रोशनी हुई ताे बिस्तर पर कुंडली मारे बैठे सांप को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सन्न रह गई।

हालांकि, राजकुमारी ने इस खतरनाक स्थिति में भी आपा नहीं खोया। उसने शोर मचाने की बजाय शांति से कमरे से बाहर निकलकर तुरंत स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान को फोन पर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही प्रधान और कुछ अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने क्षेत्र के प्रसिद्ध स्नेक कैचर यशवीर पटियाल से संपर्क साधा। यशवीर पटियाल बिना देर किए मौके पर पहुंचे और चारपाई में बैठे सांप काे सावधानी से पकड़ लिया। बाद में उसे गांव से दूर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 

स्नेक कैचर यशवीर पटियाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में सांप अक्सर बिलों से बाहर निकलकर सुरक्षित और सूखी जगहों की तलाश में घरों में घुस जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो घबराएं नहीं और न ही सांप को मारने का प्रयास करें। सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तुरंत वन विभाग या किसी प्रशिक्षित सांप बचावकर्त्ता को सूचित करें। उन्होंने राजकुमारी की सूझबूझ की भी प्रशंसा की, जिसकी वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!