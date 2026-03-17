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सोलन शहर में सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Mar, 2026 05:55 PM

smooth drinking water supply ensured in solan city

सोलन शहर में सुचारु रुप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जा रही है। यह जानकारी आज यहां जल शक्ति विभाग सोलन के सहायक अभियन्ता ने दी। सहायक अभियन्ता ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र सोलन में गिरी उठाऊ पेयजल योजना तथा अश्वनी खड्ड उठाऊ पेयजल योजना के माध्यम से...

सोलन। सोलन शहर में सुचारु रुप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जा रही है। यह जानकारी आज यहां जल शक्ति विभाग सोलन के सहायक अभियन्ता ने दी। सहायक अभियन्ता ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र सोलन में गिरी उठाऊ पेयजल योजना तथा अश्वनी खड्ड उठाऊ पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुचारु रुप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि 9 मार्च को विद्युत आपूर्ति न  होने के कारण केवल एक दिन पंपिंग प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि गत 20 दिनों के दौरान नगर निगम सोलन को औसतन लगभग 109 लाख लीटर पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग द्वारा नगर निगम सोलन को पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंपिंग प्रणाली की नियमित जांच भी की जा रही है ताकि शहर वासियों को सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध होता रहे। उन्होंने कहा कि पावर हाउस और सपरुन सहित शहर के सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुचारू है।

उन्होंने कहा कि प्रथम मार्च को गिरी नदी से 65 लाख लीटर पानी तथा अश्वनी खड्ड से 25.04 लाख लीटर पानी, 2 मार्च को गिरी नदी से 70 लाख लीटर पानी तथा अश्वनी खड्ड 25 लाख लीटर पानी, 3 मार्च को गिरी नदी से 68 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 24.4 लाख लीटर, 4 मार्च को गिरी नदी से 62 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 16.8 लाख लीटर, 5 मार्च को गिरी नदी से 65 लाख तथा अश्वनी खड्ड से 16.6 लाख लीटर, 6 मार्च को गिरी नदी से 74 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 24.5 लाख लीटर, 7 मार्च को गिरी नदी से 72 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 25.4 लाख लीटर, 8 मार्च को गिरी नदी से 68 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 24.09 लाख लीटर, 9 मार्च को गिरी नदी से 75 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 24.5 लाख लीटर, 10 मार्च को गिरी नदी से 12 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 22.5 लाख लीटर, 11 मार्च को गिरी नदी से 70 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 23.8 लाख लीटर, 12 मार्च को गिरी नदी से 68 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 20.6 लाख लीटर, 13 मार्च को गिरी नदी से 65 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 21.8 लाख लीटर, 14 मार्च को गिरी नदी से 75 लाख लीटर अश्वनी खड्ड से 18.8 लाख लीटर, 15 मार्च को गिरी नदी से 63 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 21.6 लाख लीटर, 16 मार्च को गिरी नदी से 45 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 25.1 लाख लीटर, तथा 17 मार्च को गिरी नदी से 70 लाख लीटर तथा अश्वनी खड्ड से 18.8 लाख लीटर पानी नगर निगम सोलन को वितरित किया गया है।

उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग सभी को सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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