Chamba: स्नूह में नई पंचायत के गठन को लेकर नारेबाजी व धक्का-मुक्की, मौके पर बुलानी पड़ी पुलिस

चम्बा जिला के उपमंडल सलूणी की स्नूह पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में पंचायत विभाजन को लेकर लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पाई।

सलूणी (शक्ति): चम्बा जिला के उपमंडल सलूणी की स्नूह पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में पंचायत विभाजन को लेकर लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पाई। एक धड़ा सियूल नदी आर-पार कर बाड़ी के नाम से नई पंचायत बनाने का समर्थन करता रहा, जबकि दूसरा धड़ा भासुआ के नाम पर नई पंचायत बनाने को लेकर अड़ा रहा। दोनों धड़ों में नई पंचायतों के गठन को लेकर खींचतान चलती रही। इस दौरान जहां जमकर नारेबाजी हुई तो वहीं धक्का-मुक्की होने से माहौल और तनावपूर्ण हो गया।

पुलिस की देखरेख में पारित हुए 2 नई पंचायतों के प्रस्ताव

पहले पंचायत प्रधान भोटी देवी और वार्ड सदस्यों ने माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ रहे, जिस पर पुलिस थाना किहार को फोन पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल ग्राम सभा स्नूह में पहुंचा और लोगों को शांत किया। पुलिस की देखरेख में ग्राम सभा की दोबारा बैठक शुरू हुई और पंचायत विभाजन के 2 प्रस्ताव पारित हुए। ग्राम सभा में एक प्रस्ताव बाड़ी के नाम पर तो दूसरा भासुआ के नाम पर नई पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत स्नूह पंचायत की अब 3 पंचायतें बनेंगी।

3997 है स्नूह पंचायत की आबादी

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक स्नूह पंचायत की आबादी 3997 है, जबकि 3040 वोटर हैं तथा 1033 परिवार हैं। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक पंचायत विभाजन के लिए 1000 वोटर होना अनिवार्य है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार स्नूह पंचायत की 3 पंचायतें बन सकती हैं, लेकिन ग्राम सभा में 2 नई पंचायतों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें बाड़ी और भासुआ शामिल हैं। ग्राम सभा में स्नूह पंचायत का मनरेगा का 4 करोड़ का सैल्फ और 15वें वित्तायोग का 15 लाख का सैल्फ पारित किया, जबकि 800 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा वृद्ध व विधवा पैंशन योजना के लिए पत्र लोगों का चयन किया गया।

भांदल पंचायत का विभाजन कर संघणी पंचायत बनाने की मांग

भांदल में भी ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पंचायत प्रधान सुरेश कुमार ने ग्राम सभा की अध्यक्षता की। बैठक में 896 परिवारों में से 320 उपस्थित हुए और कोरम पूर्ण रहा। ग्राम सभा में भांदल पंचायत की जनसंख्या 3390 है, जबकि 2200 के करीब वोटर हैं। बैठक में पंचायत के विभाजन का प्रस्ताव उपस्थित लोगों ने रखा। ग्राम सभा में संघणी के नाम पर नई पंचायत बनाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। ग्राम सभा में मनरेगा का 4 करोड़ सैल्फ और जबकि 15 वें वित्तायोग का 22 लाख रुपए का सैल्फ पारित किया गया, जबकि 485 महिलाओं का इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में चयन किया गया। इस मौके पर पंचायत सचिव नारद, पंचायत सचिव वीरेंद्र कुमार, ग्राम रोजगार सेवक बलि राम, वार्ड सदस्य और लोग उपस्थित रहे।

