Una: अम्ब में दुकानदारों ने हटाए अस्थायी छज्जे, अतिक्रमण करने पर NAC ने जारी किए थे नोटिस

अम्ब (अश्विनी): स्थानीय बाजार में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को एनएसी द्वारा दिए गए नोटिस के मद्देनजर दुकानदारों ने दुकानों के आगे बढ़ाए गए छज्जे खोलने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन की कार्रवाई के भय से कई दुकानदारों ने दुकानों के आगे बनाए गए अस्थायी छज्जे हटा दिए हैं। गौरतलब है कि गत दिनों एसडीएम अम्ब सचिन शर्मा ने स्थानीय बाजार में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और सड़कों पर वाहन पार्क करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया था।

प्रशासनिक अमले के साथ चलाए गए अभियान के तहत प्रशासनिक आलाधिकारी द्वारा पूरे बाजार में पैदल घूमकर सड़क किनारे और पैदल मार्गों पर अस्थायी तौर किए गए अवैध कब्जों को हटाने का काम किया था। कई दुकानदारों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे हटाकर बाजार क्षेत्र को साफ-सुथरा किया गया था, जबकि मुहिम के दौरान पुलिस ने मौके पर आइडल पार्किंग के लगभग आधा दर्जन चालान काटे थे। नगर पंचायत के माध्यम से अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे कि वे एक सप्ताह के भीतर दुकानों के आगे सड़कों की तरफ निकाले गए छज्जों को खोल दें।

फिर किया जाएगा दुकानों का निरीक्षण

एसडीएम ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बाजार में यातायात को सुगम बनाना और आम जनता के लिए पैदल मार्गों को खाली कराना है, ताकि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासनिक आलाधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में बाजार का पहले की तरह पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। यदि किसी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया पाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और नियमों की अवहेलना करने पर सामान भी जब्त किया जा सकता है।

