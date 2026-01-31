Weather update: हिमाचल में बारिश-बर्फबारी के साथ तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट

ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश-बर्फबारी के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

शिमला (संतोष): ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश-बर्फबारी के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ यैलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 2 व 3 फरवरी को भी उच्च एवं मध्य पर्वतीय इलाकों में भी हलचल रहेगी, जबकि 4 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है।

शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर धूप भी निकली, लेकिन ठंड का असर बना रहा। 1 फरवरी को मौसम सबसे ज्यादा खराब रहेगा और भारी बारिश-बर्फबारी व तूफान का कहर देखने को मिल सकता है। जनवरी महीने में इस बार सामान्य से करीब 29 फीसदी अधिक वर्षा दर्ज की गई है और अब तक 2 बार भारी हिमपात हो चुका, जिससे जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। लगातार खराब मौसम का असर सड़कों, बिजली और पेयजल आपूर्ति पर भी साफ नजर आ रहा है।

लाहौल-स्पीति के ताबो में माइनस 10.2 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान

तापमान की बात करें तो राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया है, सुंदरनगर 5.8, भुंतर 4.8, कल्पा में पारा माइनस 0.4, धर्मशाला 3.4, ऊना 6.2, नाहन 8.5, पालमपुर 5, सोलन 3.4, मनाली 0.4, मंडी 7, बिलासपुर 8, जुब्बड़हट्टी 5, कुकुमसेरी माइनस 6.3, सराहन में माइनस 0.3 और ताबो में तापमान माइनस 10.2 डिग्री सैल्सियस तक दर्ज किया गया है।

बर्फबारी से पर्यटकों की आमद की आस

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ ही पर्यटकों के एक बार फिर से उमड़ने की आस बंध गई है। पिछली बर्फबारी में भी राजधानी शिमला सहित पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की खासी तादाद उमड़ी थी। वीकैंड के चलते कुछ सैलानियों ने तो रुख कर भी दिया है और यदि रविवार को बर्फबारी होती है तो पर्यटकों की आमद बढ़ सकती है।