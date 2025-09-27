Weather Updates: मानूसन के विदा होने के बाद गर्मी छुड़ाने लगी पसीना, तापमान में होगा और इजाफा

राज्य से मानूसन के विदा होने के बाद अब सूर्यदेव ने अपनी तपिश बढ़ा दी है और दिन में लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं।

शिमला (संतोष): राज्य से मानूसन के विदा होने के बाद अब सूर्यदेव ने अपनी तपिश बढ़ा दी है और दिन में लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो 3 अक्तूबर तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क रहेगा और आगामी 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आगामी 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 2 डिग्री सैल्सियस बढ़ने की संभावनाएं हैं।

शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री रिकार्ड किया गया, जबकि राजधानी शिमला में 27.7 डिग्री रहा। हालांकि शिमला में दिन में धूप खिली, लेकिन शाम के समय कोहरे का आवरण से राजधानी घिर गई। ऊना व शिमला के अलावा नाहन में 33.3, कांगड़ा में 34.8, सोलन में 31.6, मंडी में 32.2, बिलासपुर में 35.4, हमीरपुर में 33.5 डिग्री अधिकतम तापमान रिकार्ड किया गया है।

कुफरी व ताबो के अलावा अन्य जगह दहाई में है न्यूनतम तापमान

न्यूनतम तापमान की बात करें तो कुफरी व ताबो के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान दहाई के आंकड़े पर है। सबसे कम ताबो में 7.2, कुकुमसेरी में 8.6 डिग्री चला हुआ है, जबकि सबसे अधिक 25 डिग्री पांवटा साहिब, धौलाकुंआ में 22.7, देहरा गोपीपुर में 22, ऊना में 20 व शिमला में 17.8 डिग्री रिकार्ड किया गया है।