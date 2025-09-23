Weather Updates: हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 25 से 29 तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ

हिमाचल में मौसम फिर बदल गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को घने बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई।

शिमला (राजेश): हिमाचल में मौसम फिर बदल गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को घने बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं बीती रात मंडी और शिमला जिलों में हल्की वर्षा हुई। मंडी के जोगिंद्रनगर में 6 मिमी वर्षा रिकार्ड हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है। जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। 25 से 29 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और अगले दो दिन में मानसून हिमाचल के कई इलाकों से विदा हो जाएगा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार अभी भी 2 नैशनल हाईवे व 338 सड़कें अवरुद्ध हैं।

ऊना व कुल्लू में एक-एक नैशनल हाईवे बंद है। मंडी में 109, कुल्लू में 106, कांगड़ा में 40, शिमला में 22 और चम्बा में 15 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में 45 बिजली ट्रांसफार्मर व 77 पेयजल स्कीमें भी ठप्प हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार मानसून सीजन के दौरान अब तक कुल 451 लोगों की जान जा चुकी है और 47 लोग अभी भी लापता हैं। मृतकों में सबसे ज्यादा 68 लोगों की मौत चम्बा में हुई है। मंडी जिले में 66 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद कांगड़ा में 57, कुल्लू में 49, शिमला में 48, सोलन में 32, किन्नौर में 30, ऊना में 29, बिलासपुर में 23, सिरमौर में 22, हमीरपुर में 16 और लाहौल-स्पीति में 10 लोगों की जान गई है।