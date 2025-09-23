Shimla: स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी की 2807 TGT की वरिष्ठता सूची

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त टीजीटी (मैडीकल, नाॅन मैडीकल और आर्ट्स) की वरिष्ठता सूची जारी की है।

शिमला (ब्यूरो): स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त टीजीटी (मैडीकल, नाॅन मैडीकल और आर्ट्स) की वरिष्ठता सूची जारी की है। कोर्ट के आदेशों के बाद विभाग ने 2807 टीजीटी की वरिष्ठता सूची जारी की है। इसके लिए निदेशालय को संबंधित डीडीईई के माध्यम से क्षेत्र से विभिन्न अभ्यावेदन/आपत्तियां प्राप्त हुई। अभ्यावेदन/आपत्तियों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में नियुक्त किए गए शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रसारित की गई है।

ऐसे में डीडीईई को संबंधित शिक्षकों से इन विवरणों को नोट करने और संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में या उनके कार्यालय रिकॉर्ड से की गई प्रविष्टियों के संबंध में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इन विवरणों में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन (वरिष्ठता संख्या में परिवर्तन को छोड़कर) या किसी भी चूक की सूचना तुरंत निदेशालय को देने को कहा गया है, यह वरिष्ठता सूची उन टीजीटी के संबंध में योग्यता पर आधारित है जिन्हें एचपीपीएससी/एचपीएसएसएसबी/पदोन्नति/बैच-वार के माध्यम से नियुक्त किया गया था। टीजीटी की वरिष्ठता सूची उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीखों पर आधारित है।