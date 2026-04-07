Shimla: शास्त्री शिक्षकों के 193 पदों पर जल्द शुरू हो सकती है बैचवाइज काऊंसलिंग

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Apr, 2026 09:17 PM



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स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही शास्त्री शिक्षकों के 193 पदों पर बैचवाइज काऊंसलिंग शुरू कर सकता है। हालांकि मामला कोर्ट में था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से इस पर क्लैरीफिकेशन जारी की गई है।