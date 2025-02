हिमाचल के लिए नाबार्ड से 903.21 करोड़ की 127 परियोजनाएं स्वीकृत : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपए की 127 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपए की 127 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। इनमें से 412.75 करोड़ रुपए की 50 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग तथा 179.07 करोड़ रुपए की 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन सुबह के सत्र में जिला कांगड़ा, कुल्लू तथा किन्नौर जिलों के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पश्चिम बंगाल के टी-टूरिज्म मॉडल का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ टी-टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहती है। बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष तथा संबंधित उपायुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की। देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर ने देहरा क्षेत्र में खुले नए कार्यालय में स्टाफ की नियुक्ति करने और लोगों की सुविधा के लिए नए पटवार सर्कल खोलने की मांग की। ज्वालामुखी क्षेत्र के विधायक संजय रतन ने ज्वालामुखी में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ खुंडियां में दमकल विभाग की चौकी खोलने की मांग की।

इसके अलावा पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल ने क्षेत्र में टी-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और न्यूगल पुल की मुरम्मत करवाई जाए। उन्होंने पालमपुर में वैटर्नरी यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की। वहीं बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने कहा कि बीड़-बिलिंग का पूरे विश्व में पैराग्लाइडिंग के लिए विशेष स्थान है, इसलिए यहां पर पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाए। उन्होंने बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के लिए बैजनाथ से हैली टैक्सी शुरू करने की भी मांग की।

वहीं मनाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि निर्माणाधीन सड़क पर भी एनएचएआई टोल टैक्स वसूल कर रही है, जो गलत है। उन्होंने पतलीकूहल में एचपीएमसी के कोल्ड स्टोर को सीए स्टोर में अपग्रेड करने और 2 रोप-वे के निर्माण में तेजी लाने की मांग की। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू के लिए निरंतर एयर कनैक्टीविटी पर जोर देते हुए कहा कि चंडीगढ़ से भुंतर के लिए सीधी हवाई सेवा की सुविधा होनी चाहिए।

