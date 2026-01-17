Main Menu

Kangra: आलमपुर की सेजल ने नैशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

आलमपुर, (पुरी): दिल्ली स्पोर्ट्स काम्पलैक्स में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित अंडर-17 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आलमपुर की सेजल मेहरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया है।

सेजल मेहरा पुत्री राजेश कुमार ने मेहनत और लगन से साबित कर दिया है कि गांवों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सेजल की इस सफलता के पीछे उसके माता-पिता का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया। स्कूल के प्रधानाचार्य और कोच ने भी सेजल की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

