ऊना में गुप्त सूचना पर खाकी का बड़ा एक्शन, ‘सफेद जहर’ के साथ स्कूटर सवार गिरफ्तार

ऊना (विशाल): हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस की स्पैशल इन्वैस्टिगेशन यूनिट (एसआईयू) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने एक स्कूटर सवार काे 7.72 ग्राम सफेद जहर (चिट्टे) के साथ गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार एसआईयू के एएसआई त्रिलोचन सिंह की अगुवाई वाली टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कूटर पर नशीले पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने बसदेहड़ा रोड, मैहतपुर पर नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग शुरू कर दी। चैकिंग के दौरान जब संदेह के आधार पर एक स्कूटर को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई तो पुलिस को स्कूटर सवार के कब्जे से 7.72 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान गौरव राणा के रूप में हुई है, जोकि बहड़ाला का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने स्कूटर और नशीले पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि पुलिस ने आरोपी गौरव राणा के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह नशा कहां से लाया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी।