Mandi: एसपीयू की स्थापना के अढ़ाई साल बाद वित्त समिति की बैठक, बजट अनुमानों को मिली मंजूरी

मंडी (ब्यूरो): अप्रैल 2022 में अपनी स्थापना के बाद सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी की पहली वित्त समिति की बैठक कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पहली बैठक में विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल व अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. हरीश कुमार के अलावा समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कलस्टर विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों और वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वार्षिक खातों के लिए अनुमोदन मांगने सहित कई एजैंडा मदों पर चर्चा की गई। वित्त समिति ने वर्ष 2024-25 के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय के बजट अनुमानों को भी मंजूरी दी।

ओपीएस/सीसीएस को अपनाने व कार्यान्वित करने पर भी की चर्चा

बैठक में एसपीयू और सुंदरनगर, बासा और द्रंग में इसके परिसरों की सुरक्षा, सफाई, बिजली आदि सेवाओं की आऊटसोर्सिंग पर भी चर्चा की गई, क्योंकि इन आवश्यक सेवाओं की देखभाल के लिए विश्वविद्यालय में कोई नियमित कर्मचारी नहीं है। पहली वित्त बैठक में एसपीयू के कर्मचारियों के लिए ओपीएस/सीसीएस (पैंशन) नियम 1972 और ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को अपनाने/कार्यान्वित करने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा एचपीयू शिमला की तर्ज पर यूजी/पीजी परीक्षा के लिए स्पॉट मूल्यांकन केंद्रों में लगे कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक दरों में वृद्धि करने पर भी चर्चा की गई।

विश्वविद्यालय में रिक्त हैं इतने पद

कुलपति प्रो. अवस्थी ने बताया कि विश्वविद्यालय में कुल स्वीकृत 67 शिक्षण पदों में से 41 पद रिक्त हैं तथा विभिन्न श्रेणियों के 129 गैर-शिक्षण पदों में से 70 गैर-शिक्षण पद रिक्त हैं। प्रो. अवस्थी ने बताया कि बैठक में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई।

