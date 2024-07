Mandi News: चंडीगढ़-मनाली NH पर हादसा, 9 मील के पास HRTC बस पर गिरी चट्टान

Edited By Vijay, Updated: 21 Jul, 2024 10:50 AM

चंडीगढ़-मनाली नैशनल हाईवे पर बीती रात 9 मील के पास एचआरटीसी की चलती बस पर पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान आकर टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस चट्टान का एक कोना बस के अगले हिस्से से टकराया।

पंडोह (विशाल): चंडीगढ़-मनाली नैशनल हाईवे पर बीती रात 9 मील के पास एचआरटीसी की चलती बस पर पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान आकर टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस चट्टान का एक कोना बस के अगले हिस्से से टकराया। यदि यह चट्टान पूरी बस पर गिर जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इस हादसे में बस में सवार 2 से 3 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।

मनाली से शिमला जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार केलांग डिपो की यह बस मनाली से शिमला जा रही थी। रात करीब साढ़े 11 बजे जब यह बस 9 मील के पास पहुंची तो उस समय भारी बारिश हो रही थी। 9 मील के पास पहले ही स्लाइडिंग प्वाइंट है, जिस कारण यहां ऐसे हादसे होते रहते हैं। जैसे ही यह बस इस स्लाइडिंग प्वाइंट के पास पहुंची तो पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान नीचे लुढ़कती हुई आई और और उसका एक कोना बस के अगले हिस्से से जा टकराया। हादसे के समय बस में काफी सवारियां मौजूद थीं, जिसमें से आगे की तरफ बैठे 2 से 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद निगम की दूसरी बस के माध्यम से रात को ही शिमला भेज दिया गया है। इस कारण यहां रात को करीब एक घंटे तक हाईवे बाधित रहा लेकिन उसे रात को ही बहाल कर दिया गया था।

केएमसी कंपनी की कार्यप्रणाली पर फिर उठे सवाल

नागचला से लेकर पंडोह तक फोरलेन निर्माण में जुटी केएमसी कंपनी की कार्यप्रणाली के कारण इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। पिछली बरसात के समय पहाड़ी पर खतरे के रूप में जो चट्टानें या मलबा लटका हुआ है, उन्हें हटाने की तरफ समय रहते कोई ध्यान नहीं दिया गया और अब यह सब हादसे का कारण बन रहे हैं। ऐसे में लोगों में कंपनी प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

