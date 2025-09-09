Una: दिनदहाड़े महिला के गले से सोने की चेन छीनकर बाइक सवार लुटरे फरार, पुलिस जांच में जुटी

जिला मुख्यालय ऊना से सटे कोटलाकलां गांव में दिनदहाड़े हुई एक घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। बाइक पर सवार दो लुटेरों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और पलक झपकते ही फरार हो गए।

ऊना (विशाल): जिला मुख्यालय ऊना से सटे कोटलाकलां गांव में दिनदहाड़े हुई एक घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। बाइक पर सवार दो लुटेरों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और पलक झपकते ही फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार लोअर कोटलाकलां की रहने वाली जसविन्द्र कौर अपनी ननद के साथ पैदल ही कहीं जा रही थीं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक एक तेज रफ्तार बाइक उनके करीब आकर रुकी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पातीं, बाइक पर पीछे बैठे एक युवक ने झपट्टा मारकर उनके गले में पहनी सोने की चेन खींच ली। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि जसविन्द्र कौर और उनकी ननद हक्की-बक्की रह गईं।

महिलाओं ने जब शोर मचाया ताे आसपास के लोग और दुकानदार फौरन मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब शातिर लुटेरे अपनी बाइक को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए माैके से फरार हाे गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।