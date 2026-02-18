हिमाचल में पंजीकृत कामगार ध्यान दें! 28 फरवरी से पहले निपटा लें यह काम

जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत सभी कामगारों के लिए ई-केवाईसी (आधार सत्यापन) करवाना अनिवार्य किया गया है, ताकि वे बोर्ड द्वारा संचालित...

चंबा। जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत सभी कामगारों के लिए ई-केवाईसी (आधार सत्यापन) करवाना अनिवार्य किया गया है, ताकि वे बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि सभी पंजीकृत कामगार आगामी 28 फरवरी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य पूर्ण करवा लें।

उन्होंने कहा कि यह सत्यापन प्रक्रिया बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न करवाने की स्थिति में भविष्य में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। जिला कार्यालय ने सभी पंजीकृत कामगारों से अपील की है कि वे समय रहते अपना आधार सत्यापन करवाकर लाभ सुनिश्चित करें।