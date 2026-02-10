Main Menu

20 से 22 फरवरी तक चमेरा झील के तलेरू पर्यटन स्थल में आयोजित होगा लेक फेस्टिवल: मुकेश रेपसवाल

Edited By Jyoti M, Updated: 10 Feb, 2026 09:36 AM

lake festival to be organised at taleru tourist spot of chamera lake

चम्बा (सलूणी)। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने उपमंडल सलूणी के तलेरू पर्यटन स्थल में 20 से 22 फरवरी तक आयोजित होने वाले लेक फेस्टिवल की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर फेस्टिवल के सफल आयोजन हेतु तैयार कार्य योजना कि विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उपायुक्त ने बताया कि उपमंडलीय प्रशासन सलूणी द्वारा आयोजित किए जा रहे इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य पर्यटन तथा स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से सलूणी व तीसा क्षेत्र के अनछुए पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के दौरान दो दिनों तक सांस्कृतिक संध्या (कल्चरल नाइट) कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्थानीय लोक संगीत एवं लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही पर्यटकों के लिए बोटिंग सहित विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि इस अवसर पर महिला मंडलों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को भी प्रदर्शित व प्रोत्साहित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से जिले के अन्य अनछुए क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। 

उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आयोजन के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने इस दौरान विभिन्न प्रेस प्रतिनिधियों तथा सोशल मीडिया कर्मियों से संवाद कर लेक फेस्टिवल के व्यापक प्रचार-प्रसार को कहा। इस अवसर पर एसडीएम सलूणी चंद्रवीर सिंह, एसडीएम चम्बा प्रियांशु खाती, जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा,जिला विकास अधिकारी तिवेंद्र चिनोरिया, महाप्रबंधक बैरा स्यूल परियोजना एनएचपीसी छत्र रंजन शर्मा, तहसीलदार सलूणी अभिराय सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

