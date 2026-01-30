Main Menu

Mandi: एसडीएम कार्यालय में डाटा एंट्री ऑप्रेटर की भर्ती प्रक्रिया रद्द

Edited By Vijay, Updated: 30 Jan, 2026 07:47 PM

recruitment process for data entry operator at the sdm office has been cancelled

भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी (काला) एवं एसडीएम सदर कार्यालय, मंडी में डाटा एंट्री ऑप्रेटर के पद पर होने वाली भर्ती को फिलहाल रोक दिया गया है।

मंडी (ब्यूराे): भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी (काला) एवं एसडीएम सदर कार्यालय, मंडी में डाटा एंट्री ऑप्रेटर के पद पर होने वाली भर्ती को फिलहाल रोक दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी (काला)-सह-उपमंडलाधिकारी सदर, रुपिंदर कौर ने बताया कि कार्यालय में अस्थायी आधार पर डाटा एंट्री ऑप्रेटर का एक पद भरा जाना था। इसके लिए पूर्व में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे अब अगली सूचना तक रद्द कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय प्रशासनिक कारणों के चलते लिया गया है। भविष्य में इस भर्ती को लेकर जो भी निर्णय होगा, उसकी जानकारी अलग से दी जाएगी।

