Rashol Murder Case: आरोपी ने किया खुलासा, इस वजह से मौत के घाट उतारी थी बुजुर्ग महिला

22 Jan, 2025

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): रशोल में हुई बुजुर्ग महिला गंगी देवी की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी नितिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एएसपी संजीव चौहान ने इस बात की पुष्टि की है। पुलिस पूछताछ में नितिन ने खुलासा किया कि वह और उसके 2 साथी रिंकू और पप्पू बुजुर्ग दंपति के होम स्टे में ठहरे थे। महिला के पति धनी राम का भी उन्होंने कत्ल करने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया। रिंकू पहले लीज पर लेकर इनके होम स्टे को चलाता था।

काफी समय तक उसने होम स्टे चलाया। उस समय लेन-देन को लेकर रिंकू का गंगी देवी व धनी राम के साथ झगड़ा हुआ था, जिसकी रिंकू को रंजिश थी कि बुजुर्ग दंपति से बदला लिया जाए। ये लोग जब पानीपत से आए तो उनका मकसद लूटपाट व हत्या करना था। धनी राम के होम स्टे में ये लोग रुके और इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया।

उन्होंने गंगी देवी की बुरी तरह पिटाई करने के साथ मोबाइल चार्जर की डाटा केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर डाली। धनी राम को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह बच गया। हत्यारोपी नितिन के साथी रिंकू व पप्पू अभी फरार चल रहे हैं। उधर, कसोल में लड़की की हत्या मामले में रिमांड पर चल रहे हत्यारोपी आकाशदीप सिंह निवासी पट्टी सैलबड़ा, भाई बैहलो रोड भगता बठिंडा पंजाब से पूछताछ जारी है। इस वारदात में भी एक हत्यारोपी फरार है।

