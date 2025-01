Himachal: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता हुई गर्भवती, जीरो FIR पर मामला दर्ज

शिमला में पढ़ाई के दौरान एक युवती से एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद गर्भवती हुई युवती ने अब अंबाला में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई है....

शिमला (संतोष): शिमला में पढ़ाई के दौरान एक युवती से एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद गर्भवती हुई पीड़िता ने अब अंबाला में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद सदर थाना पुलिस शिमला ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिमला के युवक ने पीड़िता से उस समय दुष्कर्म किया था, जब वह यहां पढ़ाई कर रही थी और गर्भवती हो गई।

सदर थाना में दर्ज किए गए मामले के अनुसार पीड़िता वर्ष 2023 में शिमला के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही थी। इस दौरान वह एक युवक दीपांशु के संपर्क में आई, जिसने उसे झूठे विवाह का भरोसा देकर उसके साथ गलत काम किया, जिससे वह गर्भवती हो गई है।

पीड़िता का आरोप है कि यह युवक उसे चोट पहुंचाने के इरादे से उसके साथ दुर्व्यवहार व मारपीट करता था। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने उसके साथ ऐसे सभी काम किए हैं, जिससे उसका अपमान हुआ है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 69, 79, 115(2) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है और मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here