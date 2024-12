Mandi: चरमाणी के रमेश सेना में बने असिस्टैंट कमांडैंट, आसाम राइफल में देंगे सेवाएं

मंडी जिला के उपमंडल सरकाघाट की तहसील बलद्वाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चौक के गांव चरमाणी से संबंध रखने वाले रमेश चंद ने अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया है।

मंडी/ बल्द्वाड़ा: मंडी जिला के उपमंडल सरकाघाट की तहसील बलद्वाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चौक के गांव चरमाणी से संबंध रखने वाले रमेश चंद ने अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। सेना में 20 वर्ष की सेवाओं के बाद रमेश चंद ने असिस्टैंट कमांडैंट के पद पर अपनी नई शुरुआत की है। वह हाल ही में देहरादून स्थित मिलिट्री अकादमी से इस प्रतिष्ठित पद के लिए पासआऊट हुए हैं और अब असम राइफल्स में अपनी सेवाएं देंगे।

रमेश चंद की प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल चौक से हुई। 2004 में उन्होंने भारतीय सेना में कदम रखा। तब से लेकर आज तक अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय के बल पर उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। रमेश चंद के छोटे भाई सुरेंद्र कुमार ने गर्व से बताया कि रमेश चंद ने हमेशा परिवार और गांव का नाम ऊंचा किया है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। रमेश चंद की सफलता पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने उनकी इस उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव बताया।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here