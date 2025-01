Chamba: भटियात के रजत भारद्वाज बने सेना में लैफ्टिनैंट, CDS परीक्षा में हासिल किया 195वां रैंक

Edited By Vijay, Updated: 10 Jan, 2025 11:01 AM

भटियात की गरनोटा पंचायत के मगियाना गांव के रजत भारद्वाज ने सीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, साथ ही पर्सनैलिटी टैस्ट भी पास कर लिया है।

सिहुंता (सुभाष): भटियात की गरनोटा पंचायत के मगियाना गांव के रजत भारद्वाज ने सीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, साथ ही पर्सनैलिटी टैस्ट भी पास कर लिया है। अब प्रशिक्षण ऑफिसर ट्रेनिंग सैंटर (ओटीए) चेन्नई में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेने के बाद सेना में लैफ्टिनैंट के पद पर तैनात होंगे। रजत ने मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल सिहुंता से हासिल करने के उपरांत जमा 2 तक की पढ़ाई सीनियर सैकेंडरी स्कूल सिहुंता से उत्तीर्ण की है। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला से प्राप्त की तथा स्नातकोत्तर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से की है।

रजत ने अपनी पढ़ाई के उपरांत अनेक परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया तथा नए वर्ष में इसका परिणाम भी हासिल हुआ है। रजत ने 2018 से अब तक एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीजीसीएटी इत्यादि परीक्षा में 18 बार हिस्सा लिया है। इन सभी परीक्षाओं को पास भी किया है, लेकिन इंटरव्यू में हर बार रह जाते थे। लगातार प्रयास उपरांत जनवरी 2024 में आयोजित सीडीएस की परीक्षा को पुन: उत्तीर्ण करके रजत ने अपना लक्ष्य हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर 195वां रैंक हासिल किया है। इस मैरिट में ओटीए, आईएमए, एएफए और आईएनए जैसी सभी एकैडमी वर्ग के उम्मीदवार शामिल हुए। रजत ने सीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत संबंधित एसएसवी 5 दिवसीय साक्षात्कार 17 एसएसबी बोर्ड बेंगलुरू से उत्तीर्ण किया है। रजत के पिता राकेश भारद्वाज अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तथा माता जीवना देवी निजी स्कूल में अध्यापिका हैं।

रजत ने बताया कि वह वर्तमान में चंडीगढ़ में कोचिंग एकैडमी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने इस उपलब्धि व उच्च शिक्षा हासिल करने का श्रेय अपने अभिभावकों व अध्यापकों को दिया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उचित वातावरण, मेहनत करने की प्रेरणा व स्वयं को अभाव में रख कर हर जरूरत को माता-पिता ने पूरा किया है, जिस बदौलत मुझे यह उपलब्धि हासिल हुई है।

