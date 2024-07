ऊना में मानसून की पहली बारिश ने दिखाया ट्रेलर, दुकानों सहित मिनी सचिवालय का प्रांगण और सड़कें हुईं जलमग्न

Edited By Vijay, Updated: 05 Jul, 2024 06:32 PM

ऊना (सुरेन्द्र): जिला ऊना में पहली ही बारिश ने अपना ट्रेलर दिखाया है। करीब आधे घंटे से भी कम समय की बारिश से न केवल सड़कें जलमग्न हो गईं, बल्कि मिनी सचिवालय के निकट सब पोस्ट ऑफिस, क्षेत्रीय चिकित्सालय के लंगर हाॅल में पानी भर गया। सबसे अधिक बुरा हाल नए मिनी सचिवालय के निकट बैठने वाले टाइप राइटर्स और अर्जी नवीसों का हुआ है। आज जब बारिश हुई तो इनके टेबलों और कुर्सियों तक पानी पहुंच गया। इन्हें वहां पर खड़े होना पड़ा। पानी ने ऐसा ट्रेलर दिखाया कि नए और पुराने सचिवालय भवन का प्रांगण पानी से भर गया।



मिनी सचिवालय में नहीं पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था

बता दें कि 30 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का 6 मंजिला भवन तो बना दिया गया लेकिन पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं हुई। पुराने सचिवालय में न्यायालय परिसर, सिटी चौकी और कई दूसरे कार्यालय हैं। बड़ी बात यह है कि उन लोगों का ध्यान नहीं रखा गया, जो वर्षों से स्टाम्प वैंडर, अर्जी नवीस तथा दूसरी सेवाएं देकर स्वरोजगार कमा रहे हैं। इनके लिए यहां बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए थी परन्तु वह नहीं हो सकी। अब बरसात के दौरान इन तमाम लोगों को इसी हालत में यहां समय काटना पड़ेगा। गर्मियों से लेकर सर्दियों तक यह स्वरोजगार से जुड़े लोग इसी कदर बदतर माहौल का शिकार होते हैं। जहां तमाम अधिकारी बैठते हैं, वहीं पर ही अव्यवस्था का आलम है। सरकार ने इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है।



पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने की गिरी दीवार, गाड़ियों को नुक्सान

उधर बारिश की वजह से बचत भवन के ग्राऊंड फ्लोर पर चल रहे उपडाकघर में भी पानी भर गया, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। यही नहीं, यहां की दुकानों में भी पानी घुस गया। इससे काफी नुक्सान दुकानदारों को भी झेलना पड़ा है। वहीं बारिश के चलते पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने एक दीवार गिर गई। इसकी चपेट में कुछ कारें भी आईं और उन्हें भी नुक्सान पहुंचा। जिला भर में मानसून की यह पहली बारिश है, जिसकी वजह से खड्डों और नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। कुछ देर की बारिश ने आसमान से खूब पानी बरसाया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 40.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे तापमान में भी गिरावट आई है।



