कुल्लू में आफत की बारिश : भूस्खलन से 150 रूट अवरुद्ध, 40 ट्रांसफार्मर बंद और 70 पेयजल योजनाएं ठप्प

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): कुल्लू जिला में मंगलवार को लगातार भारी बारिश के कारण जगह-जगह नुक्सान हुआ। जिला भर में 150 रूटों पर वाहन नहीं चले। ऐसे में आवश्यक कार्य के चलते कई जगह लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ा। जिले में 40 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं और 70 पेयजल योजनाएं ठप्प हैं। कुछ जगह विभाग बोर से पानी लिफ्ट करके आपूर्ति कर रहा है। कई जगह लोग पीने व अन्य इस्तेमाल के लिए बारिश के पानी से काम चला रहे हैं। जिले में लगघाटी व मणिकर्ण घाटी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी भूस्खलन से प्रभावित हुई हैं। संगटेहड़ में एक सूखा पेड़ गिरकर मकान के पिछले हिस्से से घुस गया, जबकि दूसरी तरफ से इसका कुछ हिस्सा बाहर आ गया। इससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस गांव में कैलाश और लीलामणि के मकानों को नुक्सान पहुंचा है।

डीसी तोरुल एस. रवीश ने भारी वर्षा के चलते प्रभावित वैली ब्रिज अखाड़ा, अखाड़ा बाजार, लेफ्ट बैंक के छरुड़ू, रामशिला तथा गेमन पुल के साथ लगते क्षेत्रों का जायजा लिया तथा खतरे वाले स्थानों को शीघ्र खाली करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की है कि वे भारी बारिश के मद्देनजर आवाजाही में एहतियात बरतें तथा बेवजह आवाजाही से परहेज करें। नदी-नालों के आसपास न जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों में मुस्तैदी से काम कर रहा है। हर जगह पर फील्ड स्तर पर अधिकारी लोगों की हरसंभव मदद करने के लिए तैनात हैं।

डीसी ने कहा कि भारी वर्षा के कारण कुल्लू-मनाली के बीच में कई जगह भूस्खलन हुआ है तथा कई स्थानों को एहतियात के तौर पर खाली किया गया है, जिनमें की मनाली के बाहंग को पहले ही खाली कर दिया गया था तथा मंगलवार को बाजार के कुछ क्षेत्रों व दुकानों को खाली करवाया गया। भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पतलीकूहल में नदी का पानी वैली ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है। कुल्लू-मनाली सड़क बिंदुढांक तथा शिरड़ रिजॉर्ट के पास बंद है परंतु मार्ग को वाया लेफ्ट बैंक रायसन से बहाल किया गया है।