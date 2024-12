Himachal: मशरूम की खेती से बनाई पहचान, चम्बा के प्रगतिशील किसान को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय सम्मान

जिला चम्बा के एक प्रगतिशील किसान ने दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित कृषि कार्यक्रम में सम्मानित होकर हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

चम्बा (ब्यूरो): जिला चम्बा के एक प्रगतिशील किसान ने दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित कृषि कार्यक्रम में सम्मानित होकर हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। जिले के भद्रम क्षेत्र के रोड़ी निवासी लेखराज को मशरूम की खेती में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सराहना मिली है, जो पहाड़ी इलाकों में टिकाऊ और नवीन कृषि पद्धतियों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं।

लेखराज ने चम्बा में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर 7 साल पहले मशरूम (ढिंगरी) की खेती से अपनी यात्रा शुरू की थी। प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख (सेवानिवृत्त) डाॅ. राजीव रैना के नेतृत्व में केवीके टीम ने लेखराज को आधुनिक मशरूम खेती तकनीकों से परिचित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवीके से डाॅ. जया चौधरी और डाॅ. सुशील धीमान जैसे विशेषज्ञों ने विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जिससे उन्हें स्पॉन उत्पादन, सब्सट्रैट तैयारी और नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाए रखने की बारीकियों को समझने में मदद मिली।

केवीके की सहायता से लेखराज ने बटन और ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए उन्नत तरीकों को अपनाया, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता और उपज में काफी सुधार हुआ। पहले वह मक्का-गेहूं की खेती क्रम से सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते थे, मशरूम की खेती अपनाने के बाद उन्हें सालाना 5 से 6 लाख की कमाई होने लगी।

दिल्ली में सम्मान समारोह का आयोजन अखिल भारतीय प्रगतिशील किसान सम्मेलन द्वारा किया गया था, जिसका शीर्षक भारत प्रगतिशील किसान पुरस्कार 2024 था, जहां लेखराज को आत्मनिर्भर खेती को बढ़ावा देने और अपने समुदाय के अन्य किसानों को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह के दौरान उन्हें 11000 रुपए का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद हरियाणा रेखा शर्मा, पूर्व आईएएस मुख्य सचिव तरुण श्रीधर ने भाग लिया।

लेखराज ने कहा कि केवीके टीम का मार्गदर्शन मेरी खेती यात्रा को बदलने में सहायक था। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे जैसे किसानों का समर्थन करने के प्रति उनके समर्पण को देता हूं। डाॅ. धर्मिंद्र कुमार केवीके चम्बा के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना और राष्ट्रीय स्तर पर आगे विचार करने के लिए उनके नाम की सिफारिश की। अपनी व्यक्तिगत सफलता के अलावा लेख राज ने केवीके के तत्वावधान में साथी किसानों के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाई है।

