Hamirpur: पुलिस के हत्थे चढ़ा उद्घोषित अपराधी, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

नादौन (जैन): पुलिस थाना नादौन की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी और मारपीट के पुराने मामलों में फरार चल रहे एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रविंद्र कुमार पुत्र रत्न चंद, निवासी गांव मालग डाकघर कांगू, तहसील नादौन के रूप में हुई है।

मामले की पुष्टि करते हुए नादौन थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया कि आरोपी रविंद्र कुमार काफी लंबे समय से कानून की गिरफ्त से दूर था। उसे माननीय न्यायालय अप्पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा 2 दिसम्बर, 2017 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ चोरी के पुराने मामले के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504, 506 और 34 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। वह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था।

शुक्रवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी नादौन क्षेत्र में ही मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। पुलिस ने नियमानुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी को काेर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।