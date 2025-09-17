प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन पर अपनी मां को किया याद, भावुक होते हुए कही ये बात

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Sep, 2025 03:40 PM
हिमाचल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान अपनी मां हीराबेन मोदी को याद करके भावुक हो गए। उन्होंने अपनी दिवंगत मां को याद करते हुए कहा कि जब मां स्वस्थ रहती हैं, तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगर मां बीमार हो जाती हैं, तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है।
मोदी ने कहा कि एक स्वस्थ महिला ही एक सशक्त परिवार की नींव रखती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी महिला को जानकारी या संसाधनों की कमी के कारण किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही और बताया कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो शुरुआत में तो मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लेती हैं। इसलिए, हमें इन बीमारियों के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' का मंत्र दिया और इसे माताओं और बहनों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर महिला को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। इस तरह मोदी ने स्वास्थ्य और परिवार के बीच के गहरे संबंध को उजागर किया और महिला स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया।