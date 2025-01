Kangra: पुलिस थाना कांगड़ा सर्वश्रेष्ठ थाना पुरस्कार से सम्मानित, एसपी ने दी बधाई

पुलिस जिला कांगड़ा के तहत आते पुलिस थाना कांगड़ा को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 की वार्षिक रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): पुलिस जिला कांगड़ा के तहत आते पुलिस थाना कांगड़ा को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 की वार्षिक रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। यह पुरस्कार कांगड़ा पुलिस की निरंतर मेहनत, प्रभावी अपराध नियंत्रण और लोकहित में किए गए प्रयासों का परिणाम है।



इस उपलब्धि के लिए पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान कांगड़ा पुलिस थाना की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई गई। वहीं पुलिस जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने भी पुलिस थाना कांगड़ा की टीम को बधाई दी है।

