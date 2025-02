Bilaspur: चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोग घरों में लगवाएं CCTV

बिलासपुर शहर व आसपास के क्षेत्रों में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है तथा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर शहर व आसपास के क्षेत्रों में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है तथा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि नशेड़ी युवक अक्सर उन घरों को निशाना बना रहे हैं जोकि काफी समय से बंद पड़े हुए हैं। हाल ही में बिलासपुर शहर के पास बामटा में हुई चोरी में पाया गया कि संबंधित मकान पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था तथा मकान मालिक बाहर गए थे।

शिव चौधरी ने लोगों से आग्रह किया है कि संभव हो सके तो अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। इसके अलावा घरों से बाहर जाने से पहले अपने कीमती सामान जैसे गहने और नकदी को बैंक लॉकर में रखें। घर से बाहर जाने की सूचना अपने पड़ोसियों को अवश्य दें ताकि वे आपके पीछे घर की निगरानी रख सकें। पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर है तथा रात के समय नियमित तौर पर शहर व साथ लगते क्षेत्रों में गश्त की जाती है। उन्होेंने कहा है कि लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे।

