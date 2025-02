Mandi: पुलिस ने 2 मामलो में चिट्टे और चरस के साथ धरे 3 युवक, कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा

मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र में पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में चिट्टे व चरस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पंजाब, बिलासपुर और हमीरपुर के रहने वाले हैं।

सुंदरनगर (सोढी): मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र में पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में चिट्टे व चरस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पंजाब, बिलासपुर और हमीरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 ग्राम चिट्टा और 438 ग्राम चरस बरामद की है।

जानकारी के अनुसार पहले मामले में पुलिस थाना बीएसएल कालोनी के दल ने न्यू कालोनी में नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों को 7 ग्राम चिट्टे के साथ हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों से चिट्टा बेचकर कमाई 25 हजार रुपए की नकदी भी बरामद की है। आरोपियों की शिनाख्त अनिल कुमार (33) पुत्र बलराज कुमार निवासी गांव व डाकघर तलवाड़ा, तहसील नंगल व जिला रूपनगर (पंजाब) और सुनील दत्त (42) पुत्र वेद प्रकाश निवासी गांव व डाकघर नौटला, तहसील श्री नयनादेवी जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने पर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

दूसरे मामले में डैहर पुलिस चौकी के दल ने बस में सवार हमीरपुर निवासी युवक को 438 ग्राम चरस सहित काबू किया है। डैहर पुलिस चौकी की टीम ने अलसू पुल के पास फोरलेन पर नाका लगाया था और इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान बस में सवार एक युवक से चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान अक्षय कुमार पुत्र करनैल सिंह निवासी गांव समोह, डाकघर बणी, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने पर 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने दोनों मामलो की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की धरपकड़ को जिला पुलिस का अभियान जारी रहेगा।

