Una: कंपनी के उत्पाद बेचने के नाम पर व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी, मामले की जांच में जुटी पुलिस

ऊना (विशाल): कम्पनी के उत्पादों की बिक्री से आय होने का झांसा देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति सुमित भारद्वाज निवासी वार्ड नंबर-7 मैहतपुर बसदेहड़ा ने अपने ही वार्ड की एक युवती के खिलाफ इस बाबत मैहतपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।  

एसपी अमित यादव ने बताया कि शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया है कि युवती ऊना के सरकारी कार्यालय में तैनात है। अप्रैल, 2022 में उसने शिकायतकर्त्ता से संपर्क किया और खुद को विहान डायरैक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एजैंट बताया जो क्यूनेट नामक कंपनी की उप-फ्रैंचाइजी है। युवती ने उसे उक्त कंपनी की व्यावसायिक योजना व उत्पादों के बारे, व्यवसाय में निवेश करने व कंपनी के उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय बारे बताया तथा कहा कि कंपनी में नया सदस्य बनने के लिए 3 लाख रुपए जमा करवाएं।

इस पर इसने युवती के बैंक खातों में 4 मई, 2022 को 20 हजार रुपए, 11 मई, 2022 को 2,78,000 रुपए व 13 मई, 2025 को 2000 रुपए जमा करवाए। इसके अतिरिक्त उसने शिकायतकर्त्ता से कुछ खाली कागजों और फॉर्मों पर उसके हस्ताक्षर लिए हैं। आज तक किसी भी कंपनी अधिकारी ने शिकायतकर्त्ता से संपर्क नहीं किया और न ही कोई ऐसा उत्पाद प्राप्त किया और न ही बेचा, जिससे उसे कंपनी के व्यवसाय से कोई लाभ हुआ हो। एसपी ऊना ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

