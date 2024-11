Bilaspur: घर की छत पर लगी रेलिंग से बांधी रस्सी और फंदे पर झूल गया शख्स, पुलिस जांच में जुटी

सदर थाना के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बामटा के बैहल-कंडैला में एक व्यक्ति द्वारा घर में फंदा लगाकरर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है।

बिलासपुर (बंशीधर): सदर थाना के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बामटा के बैहल-कंडैला में एक व्यक्ति द्वारा घर में फंदा लगाकरर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गत दिवस शाम काे बैहल-कंडैला निवासी सुनील कुमार ने अपने घर की छत पर लगी रेलिंग के साथ रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। सुनील कुमार को रस्सी से लटका देखकर परिजनों ने बामटा पंचायत प्रधान विक्रम ठाकुर व पुलिस काे सूचनाा दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया।

पुलिस ने मृतक की पत्नी, भाई व पिता के बयान कलमबद्ध किए, लेकिन किसी ने भी किसी प्रकार का कोई शक जाहिर नहीं किया। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलाासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को साैंप दिया गया है। थाना सदर पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।

