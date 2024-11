Himachal: पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में विदेशी पायलटों का दबदबा, USA के ओस्टिन कॉक्स और पोलैंड की जोना कौटा बने विजेता

जिला कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में संपन्न हुए पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में विदेशी पायलटों का दबदबा रहा। यूएसए के आस्टिन कॉक्स ने ओवरऑल पुरुष कैटेगरी में वर्ल्ड कप की ट्राॅफी अपने नाम की। वहीं भारत के रंजीत दूसरे स्थान पर रहे।

पपरोला (बिलिंग): जिला कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में संपन्न हुए पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में विदेशी पायलटों का दबदबा रहा। यूएसए के आस्टिन कॉक्स ने ओवरऑल पुरुष कैटेगरी में वर्ल्ड कप की ट्राॅफी अपने नाम की। वहीं भारत के रंजीत दूसरे स्थान पर रहे। पोलैंड के डोमिनीक महज 5 अंकों की कमी के चलते तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोटा पहले स्थान पर अव्वल रही, जबकि जर्मनी की दारिया दूसरे स्थान पर रही।

गौरतलब है कि यूएसए के ओस्टिन बीते वर्ष भी बीड़ बिलिंग में आयोजित प्री वर्ल्ड कप के विजेता रहे थे। ओस्टिन ने बताया कि आज उनके लिए मस्ती भरा दिन रहा है व पहले ही दिन से ही वे प्रतियोगिता में बढ़त बनाए हुए थे। वहीं जोना ने कहा कि बिलिंग से उड़ान भरने के बाद ऊंचे पहाड़ों को देखना काफी उत्साहजनक था। उल्लेखनीय है कि बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की ओर से प्रतिभागी पायलटों को कुल 7 टास्क दिए गए थे, जिनमें से 2 टास्क मौसम के खराब होने के चलते रद्द हो गए थे जबकि एक प्रोवीजनल टास्क था। बीपीए के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि 2 नवम्बर से चले इस वर्ल्ड कप में 23 देशों के प्रतिभागी पायलटों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्यतिथि कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

ये रहे रिजल्ट

पुरुष ओवरऑल कैटेगरी में यूएसए के ओस्टिन कॉक्स ने 3742.6 अंक लेकर पहला, रंजीत सिंह ने 3557.3 अंक लेकर दूसरा व पोलैंड के डोमिनीक कापिका ने 3552.4 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोटा ने 3194.7 अंक लेकर पहला, जर्मनी की दारिया ने 1870.7 अंक लेकर दूसरा व ब्राजील की मारिना एलेक्सिना 1820.9 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही। इंडियन नैशनल कैटेगरी में रंजीत सिहं पहले, सुशांत ठाकुर दूसरे व अमित कुमाी तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही ग्रूप टीम में भारतीय पायलटों ने अपना दबदबा बनाया। इसमें रंजीत सिंह, अमित कुमार व सुनीत रॉव ने 8953.3 अंक लेकर पहला स्थान अपने नाम किया। जबकि दूसरे स्थान पर भी भारतीय पायलटों सुशांत ठाकुर, अश्विनी ठाकुर व यशपॉल ने 8913.7 अंक लिए।

ये मिला ईनाम

ओवरऑल कैटेगरी के विजेता को प्रतियोगिता के आयोजकों द्वारा 2222 यूरो, दूसरे स्थान पर रहने वाले पायलट को 1666 यूरो व तीसरे स्थान पर रहने वाले पायलट को 1111 यूरो का नकद ईनाम व ट्राॅफी दी गई। इसी तरह महिला कैटेगरी में पहले स्थान पर आने वाली पायलट को 1111 यूरो, दूसरे स्थान पर आने वाली पायलट को 888 यूरो व तीसरे स्थान पर रहने वाली पायलट को 555 यूरो का नकद ईनाम दिया गया।

