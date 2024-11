Paragliding World Cup: मौसम ने दिया साथ, चाैथे दिन प्रतिभागियों को मिला 48 किलोमीटर का टास्क

पैराग्लाइडिंग के लिए विश्वविख्यात घाटी बीड़ बिलिंग में आयोजित वर्ल्ड कप के चाैथे दिन मौसम साफ रहा। विंडो ओपन होने के बाद प्रतिभागी पायलटों ने टेक ऑफ प्वाइंट से उड़ान भरी।

पपरोला/बैजनाथ (विकास बावा): पैराग्लाइडिंग के लिए विश्वविख्यात घाटी बीड़ बिलिंग में आयोजित वर्ल्ड कप के चाैथे दिन मौसम साफ रहा। विंडो ओपन होने के बाद प्रतिभागी पायलटों ने टेक ऑफ प्वाइंट से उड़ान भरी। इस दौरान प्रतिभागी पायलटों को करीब 48 किलोमीटर का टास्क दिया गया। उल्लेखनीय है कि बीते मंगलवार को मौसम के अचानक खराब हो जाने के बाद टास्क को रद्द करना पड़ा था। बुधवार को मौसम ने फिर साथ दिया। मीडिया प्रवक्ता अंकित सूद ने बताया कि कप के चौथे दिन 23 देशों के 65 प्रतिभागी पायलटों ने टास्क पूरा करने को लेकर उड़ान भरी व सभी ने सुरक्षित लैंडिंग साइट पर सुरक्षित लैंड किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के चाैथे दिन मौसम के थोड़ा खराब हो जाने के बाद व पहाड़ों के पीछे विजिबिलिटी कम होने के बाद प्रतिभागियों को बिलिंग से ऐहजू तक 10 बार आने व जाने का लक्ष्य दिया गया था।



वर्ल्ड कप में रशिया व यूक्रेन प्रतिबंधित, खल रही कमी

बीड़ बिलिंग में चल रहे पैरागलाइडिंग वर्ल्ड कप में इस बार कम प्रतिभागी पायलटों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसके पीछे एक वजह यूक्रेन व रशिया के बीच चल रहे युद्ध को भी माना गया है। गौरतलब है कि बीड़ बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहां के रिकाॅर्ड यह बयां करते हैं कि हर वर्ष विदेशी से पायलट यहां महीनों रुककर इस साहसिक खेल का आनंद लेते हैं। वहीं रशिया के पायलटों का बीड़ में आयोजित प्रतियोगिताओं में दबदबा रहा है। इस बार रशिया व यूक्रेन के पायलटों को पीडब्लयूसी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जिसके चलते वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले प्रतिभागी कम संख्या में हैं। वहीं दूसरी ओर बिलिंग से उड़ान भरने वाले कई देशी-विदेशी पायलट उड़ानों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। बीपीए के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि इस बार वर्ल्ड कप में दोनों देशों के पायलटों की कमी खल रही है। बीपीए युद्ध के जल्द बंद होने व दोनों देशों के बीच शांति की अपील करती है। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क नेपाल का अपना राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग क्लब न होने की वजह से वहां के पायलटों को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया है। नेपाल के पायलट भी पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में काफी महारत हासिल किए हुए हैं।

वर्ल्ड कप में चौथे दिन भी अमेरिका ने बनाए रखी बढ़त

पैराग्लाइडिंग विश्व कप के चौथे दिन अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर हैं। ऑस्टिन कॉक्स 2243 अंकों के साथ पहले स्थान पर, कजाकिस्तान के अलैग्जैंडर 2195 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और हंगरी के बेस हेल्स 2160 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत के रंजीत कुमार 2150 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं और हर दिन अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं। महिला वर्ग में पोलैंड की जोआना कोकोट 1,947 अंकों के साथ पहले स्थान पर, जर्मनी की डारिया अल्टिकोवा 915 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और ताईवान की हितुसे टिंग 890 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। टीम वर्ग में जयविक एयर टीम 5414 अंकों के साथ पहले स्थान पर, कजाकिस्तान की टीम 5350 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और भारत की ड्रीम टू फ्लाई टीम 5195 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

