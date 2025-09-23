हिमाचल का लाल दिल्ली में लगाएगा ऊंची छलांग, पैरा एथलीट निषाद कुमार करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

वर्ल्ड पैरा एथेलैटिक्स चैंपियनशिप इस बार भारत में 27 सितम्बर से 5 अक्तूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में होने जा रही है। इस चैंपियनशिप में इस बार भारत का 73 पैरा खिलाड़ियाें का दल हिस्सा ले रहा है।

बिलासपुर (विशाल): वर्ल्ड पैरा एथेलैटिक्स चैंपियनशिप इस बार भारत में 27 सितम्बर से 5 अक्तूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में होने जा रही है। इस चैंपियनशिप में इस बार भारत का 73 पैरा खिलाड़ियाें का दल हिस्सा ले रहा है। इस दल में हिमाचल के ऊना जिला के पैरा एथलीट निषाद कुमार ऊंची कूद स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस चैंपियनशिप में 104 देशों के 2200 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। ऊना जिला के निषाद कुमार ने पैरिस पैरालिंपिक-2024 में ऊंची कूद (टी-47) में 2.04 मीटर ऊंची छलांग लगाकर रजत पदक जीता था। निषाद इससे पहले टोक्यो पैरालिंपिक-2020 में भी रजत पदक जीत चुके हैं।

पैरा ओलिंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के अध्यक्ष और दो बार के पैरा ओलिंपिक गोल्ड मैडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि इस बार भारत का अभियान ऐतिहासिक रहेगा। जैवलिन थ्रो में दो बार के पैरा ओलिंपिक गोल्ड मैडलिस्ट हरियाणा के सुमित अंतिल भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। उनके साथ टीम में प्रवीण कुमार, निशाद कुमार, सिमरन शर्मा, प्रीति पाल, नवदीप, धरमबीर नैन और प्रणव सूरमा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इस टीम में पैरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के सिल्वर मैडल विजेता रिंकू हुड्डा, गोल्ड मैडलिस्ट एकता भ्याण, विश्व रिकार्डधारी जैवलिन थ्रोअर महेंद्र गुर्जर भी शामिल हैं।