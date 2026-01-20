Sirmour: सड़क दुर्घटना में वाहन की टक्कर से महिला की मौत

पुलिस थाना माजरा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पांवटा साहिब (कपिल): पुलिस थाना माजरा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार राम प्रसाद पुत्र बरतू राम निवासी गांव गड खास, डाकघर मलकेहड़, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि वाहन चलाते समय अचानक एक महिला उनकी गाड़ी के सामने आ गई, जिससे उसकी टक्कर हो गई।

हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे उपचार के लिए पांवटा साहिब अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।