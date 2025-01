Chamba: डल्हौजी की इस पंचायत ने किन्नरों के लिए तय की बधाई राशि, जबरन उगाही पर होगी कार्रवाई

डल्हौजी की ग्राम पंचायत मनोला में किन्नरों को लेकर शगुन राशि तय कर दी गई है। विभिन्न मौकों पर किन्नरों के लिए अलग-अलग शगुन राशि देने की बजाय एक ही राशि निर्धारित की गई है।

बनीखेत (पार्थ): डल्हौजी की ग्राम पंचायत मनोला में किन्नरों को लेकर शगुन राशि तय कर दी गई है। विभिन्न मौकों पर किन्नरों के लिए अलग-अलग शगुन राशि देने की बजाय एक ही राशि निर्धारित की गई है। पंचायत ने बाकायदा इसके लिए ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित किया है कि जबरन पैसे मांगने की शिकायत ग्राम पंचायत तक पहुंचने पर किन्नरों को दी जाने वाली शगुन की राशि भी तय कर दी गई। ग्राम पंचायत के प्रधान रजनी चौबियाल ने बताया कि पंचायत ने बच्चे के जन्म पर 1100 और विवाह के अवसर पर 2100 रुपए की राशि निर्धारित की है। पंचायत के आदेशों का पालन न करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है।

रजनी चौबियाल ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने पंचायत सदस्यों से शिकायत की थी कि किन्नर जबरन पैसे वसूल रहे हैं और उनकी ओर से मांगे गए पैसे न दे पाने वाले कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया। पंचायत द्वारा पंचायत में पास प्रस्ताव की प्रति डीसी व एसडीएम को प्रेषित कर दी गई है। हाल ही में हुए एक शादी समाराेह में पहुंचे किन्नरों की टीम ने एक परिवार से 11000 रुपए की राशि ली है, जिससे परिवार का बजट गड़बड़ा गया। लोगों का कहना है कि किन्नर कई बार मनमानी करके परेशान करते हैं। रजनी चौबियाल ने कहा कि न्यूनतम राशि 2100 रुपए ही रहेगी और अगर कोई परिवार अपनी मर्जी से राशि बढ़ाकर देता है तो वह उसका निजी मामला होगा।

