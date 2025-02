Kangra: नीतिका जम्वाल ऑप्रेशन मुक्ति नशा निवारण अभियान की चेयरमैन एंड ब्रांड एम्बैसेडर नियुक्त

हिमाचल रेनबो स्टार क्लब एवं लाडली फाऊंडेशन के अंतर्गत ऑप्रेशन मुक्ति नशा निवारण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता हिमाचल रेनबो स्टार क्लब के अध्यक्ष इशान अख्तर एवं ऑप्रेशन मुक्ति नशा निवारण अभियान की राज्य सह संयोजक दिव्यंगना मेहता...

पालमपुर (गौरव): हिमाचल रेनबो स्टार क्लब एवं लाडली फाऊंडेशन के अंतर्गत ऑप्रेशन मुक्ति नशा निवारण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता हिमाचल रेनबो स्टार क्लब के अध्यक्ष इशान अख्तर एवं ऑप्रेशन मुक्ति नशा निवारण अभियान की राज्य सह संयोजक दिव्यंगना मेहता ने की। वार्षिक बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित द्वारा पालमपुर की प्रमुख समाजसेविका नीतिका जम्वाल को ऑप्रेशन मुक्ति नशा निवारण अभियान जिला कांगड़ा की चेयरमैन एंड ब्रांड एम्बैसेडर नियुक्त किया गया।

गौरतलब है कि जिला कांगड़ा के पालमपुर निवासी नीतिका जम्वाल कई वर्षों से प्रमुख सामाजिक संस्था रेनबो स्टार क्लब, सर्वधर्म समभाव राष्ट्रीय मंच, हिमाचल वाटर स्पोर्ट्स एव लाडली फाऊंडेशन के साथ मिलकर सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए हमेशा कटिबद्ध रही हैं। हिमाचल रेनबो स्टार क्लब एवं लाडली फाऊंडेशन के अन्तर्गत ऑप्रेशन मुक्ति नशा निवारण अभियान जिला कांगड़ा के चेयरमैन एंड ब्रांड एम्बैसेडर नीतिका जम्वाल ने कहा कि जिला कांगड़ा में गांव-गांव स्तर पर नशा माफिया के खिलाफ शव यात्रा निकाली जाएगी। नशे के दलदल में फंसे युवाओं को बाहर निकालने हेतु उनकी काऊंसलिंग की जाएगी। गौरतलब है कि नीतिका जम्वाल इस साल जुलाई माह से रोटरी क्लब सैंट्रल धर्मशाला की भी अध्यक्ष के रूप में कमान संभालेंगी।

