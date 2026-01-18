Kangra: महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी कांग्रेस का सबसे बड़ा चुनावी धोखा : परमार

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Jan, 2026 11:10 PM
पालमपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मंत्रिमंडल में फेरबदल की योजना के बयान पर सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि तीन साल की नाकामी के बाद फेरबदल की बात करना कांग्रेस की घबराहट और विफलता का खुला स्वीकार है। जनता को काम चाहिए, लेकिन सरकार कुर्सियों की अदला-बदली में लगी है। परमार ने कहा कि सुक्खू सरकार कैबिनेट फेरबदल नहीं बल्कि अब बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करे। विपिन सिंह परमार ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी कांग्रेस का सबसे बड़ा चुनावी धोखा साबित हुई है। सत्ता में आते ही यह गारंटी हवा हो गई। 1500 देना तो दूर, अब सरकार ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर भी बोझ डाल दिया है और 236 रुपए का कार्ड थमाने की योजना बना डाली है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही कांग्रेस का महिला सम्मान है या यह महिलाओं की जेब पर सीधा डाका है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ कांग्रेस सरकार ने खुला विश्वासघात किया है।
परमार ने कहा कि युवा प्रदेश की रीढ़ हैं, लेकिन कांग्रेस ने उसी रीढ़ को तोड़ दिया। वहीं माता सुन्यारी खैरा में आयोजित क्रिकेट टूर्नामैंट में मुख्यातिथि के रूप में युवाओं को संबोधित करते हुए परमार ने कहा कि युवा ही सबसे बड़ी ताकत हैं और असंभव को संभव बनाने की क्षमता उन्हीं में है। इस अवसर पर उन्होंने आयोजन समिति को 21,000 रुपए की राशि देकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। क्रिकेट प्रतियोगिता में वाइन कंडक्टर विनर रहा जबकि राइजिंग स्टार पुनर उपविजेता रहा। विजेता को 11,000, उपविजेता टीम को 7100 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हंस राज चौधरी, रवि दत्त शर्मा, नीरज मेहरा, मुनीश, रजनीश ठाकुर, गौरव, अभिषेक, संदीप अवस्थी, रजनीश, सुमित कुमार, सुनील सहित अन्य कार्यकर्त्ता एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।