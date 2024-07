महिला के साथ दर्दनाक हादसा, घर के पास ऐसे मिली भयनाक मौ*त

Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2024 06:07 PM

लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत दलेड के गांव कुफरु में एक महिला की ढांक से गिरकर मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार क्षेत्र के गांव कुफरु निवासी मनु देवी (36) पत्नी हरनाम सिंह...

लडभड़ोल (भारद्वाज): लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत दलेड के गांव कुफरु में एक महिला की ढांक से गिरकर मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार क्षेत्र के गांव कुफरु निवासी मनु देवी (36) पत्नी हरनाम सिंह मंगलवार को जब घर के कार्य के लिए जा रही थी तो उस दौरान वह घर के साथ लगती ढांक से गिर गई। ढांक से गिरने के चलते महिला को काफी चोटें आईं। हादसे के पता चलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल महिला को ढांक से निकाल कर नागरिक अस्पताल लडभड़ोल ले गए, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। वहीं अस्पताल पहुंचने पर डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लडभड़ोल पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। लडभड़ोल पुलिस द्वारा महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जोगिंद्रनगर ले जाया गया है। डीएसपी पधर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here