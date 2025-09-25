Main Menu

  Himachal: जयराम ने साधा निशाना, कहा-प्राकृतिक आपदा के साथ सरकार की नाकामी का दंश झेल रहा लाहौल-स्पीति

Edited By Vijay, Updated: 25 Sep, 2025 09:17 PM

opposition leader jairam thakur

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वीरवार को केलांग में आयोजित प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लाहौल-स्पीति में इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सरकार को लोगों की फिक्र नहीं है। यहां के लोग प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ सरकार की नाकामी का दंश भी झेल रहे हैं।

केलांग: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वीरवार को केलांग में आयोजित प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लाहौल-स्पीति में इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सरकार को लोगों की फिक्र नहीं है। यहां के लोग प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ सरकार की नाकामी का दंश भी झेल रहे हैं। तबाही से ज्यादा नुक्सान सरकार की उपेक्षा की वजह से लोगों को उठाना पड़ा है। आपदा में बंद हुईं सड़कों को बहाल न करने के कारण कृषि और बागवानी के उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पाए, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुक्सान हुआ। सबसे हैरानी की बात यह है कि लाहौल के लोगों को सरकार ने उनके हाल पर छोड़ दिया, जैसे लाहौल हिमाचल का हिस्सा ही नहीं है। कुछ जगहों पर पटवारी पहुंचे, लेकिन बात उसके आगे नहीं बढ़ी। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हाल सिर्फ केलांग और लाहौल का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है। सरकार ने मानसून से पहले आपदा से निपटने की कोई तैयारी ही नहीं की थी। लोगों को आपदा से राहत देने की बजाय सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री गैर-जरूरी कामों में लगे रहे। जब सदन में आपदा पर चर्चा करनी थी तो सीएम बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे और जब पुनर्वास के कार्यों को गति देनी है तो भी सरकार के ज्यादातर जिम्मेदार लोग नजर नहीं आ रहे हैं। 

जयराम ठाकुर ने बताया कि शाशिन, कोकसर, सिस्सू, तेलिंग, ट्रिलिंग, यांगला, गोंदला, तांदी संगम घाट, लिंडूर, जालमा, हालिंग, जसराट, जोबरांग, मयार वैली, टिंगरेट और उदयपुर वैली में प्रभावित लोगों ने सरकार द्वारा कोई सहयोग न करने के आरोप लगाए थे। तांदी गांव लगातार दोनों तरफ से नदी के कारण होने वाले कटाव की वजह से धंसता जा रहा है। इसी तरह और भी गांव हैं, जो धंस रहे हैं।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय को अर्पित की पुष्पांजलि
जयराम ठाकुर ने केलांग में आयोजित कार्यक्रम में जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका जीवन और विचार सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्त्ताओं के साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा भी हुई। कार्यक्रम में उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, पूर्व विधायक रवि ठाकुर, अखिलेश कपूर, सुरेश शर्मा व जिलाध्यक्ष रिगजिन हायरपा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जयराम ठाकुर ने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत वीरवार को केलांग बस अड्डा परिसर में सफाई अभियान में सहभागिता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय नागरिकों, पार्टी कार्यकर्त्ताओं और युवाओं के साथ मिलकर परिसर की सफाई अभियान में शामिल हुए।

