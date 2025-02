Sirmaur: क्रेन से गिरकर ऑप्रेटर की मौत, बेटे का आरोप-उद्योग प्रबंधन की लापरवाही से गई पिता की जान

औद्योगिक क्षेत्र कालाअम्ब के उद्योग में हुए हादसे में एक कामगार की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

नाहन (आशु): औद्योगिक क्षेत्र कालाअम्ब के उद्योग में हुए हादसे में एक कामगार की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है। हादसा गत मंगलवार शाम करीब 7 बजे पेश आया है। पुलिस के अनुसार अंकित यादव पुत्र रामानंद यादव निवासी रामनगर कालोनी डेरा, डाकघर हमीदपुर तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला ने पुलिस को बताया कि उसके पिता रामानंद 6 महीने से साबू टोर उद्योग में प्रोडक्शन क्रेन/मशीन ऑप्रेटर पद पर काम कर रहे थे। मंगलवार शाम करीब सवा 7 बजे संबंधित उद्योग से पता चला कि उसके पिता करीब 7 बजे उद्योग में क्रेन पर काम करते समय अचानक नीचे गिर गए हैं] जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले गए हैं।

अंकित ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसे बताया गया कि जब उसके पिता मशीन के प्लेटफार्म से होकर नीचे उतर रहे थे तो इसी बीच वह अचानक नीचे गिर गए। जब उसने उद्योग में जाकर देखा तो उद्योग प्रबंधन ने प्लेटफार्म पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं कर रखे थे, जहां से कोई भी व्यक्ति गिर सकता है। जमीन से क्रेन तक की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। अंकित ने आरोप लगाया कि यह हादसा उद्योग प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ है। उधर, एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कालाअम्ब में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here