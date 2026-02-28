शिमला में भीषण हादसा, रोड़ी से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी...एक शख्स की मौत; 2 घायल

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Feb, 2026 02:35 PM
Shimla Road Accident: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत ज्यूरी के त्यावल गांव के समीप शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक बोलेरो कैम्पर गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में वाहन सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
निर्माण कार्य के लिए जा रही थी गाड़ी
जानकारी के अनुसार, यह बोलेरो कैम्पर गाड़ी रोड़ी (निर्माण सामग्री) लेकर निर्माण स्थल की ओर जा रही थी। त्यावल के निकट एक तीखे मोड़ पर चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार लोग बुरी तरह दब गए। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस की कार्रवाई
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक की पहचान धन सिंह (नेपाली मूल) के रूप में की है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना के सही कारणों की गहन जांच की जा रही है। यह हादसा जहां पीड़ित परिवार के लिए अपूरणीय क्षति साबित हुआ है, वहीं क्षेत्र में भी इस घटना को लेकर शोक की लहर है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हादसा वाहन में तकनीकी खराबी के कारण हुआ या चालक की किसी चूक के चलते।