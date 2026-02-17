शिमला में पूर्व पंचायत प्रधान के घर में लगी भीषण आग, कई लोग झुलसे; बड़ी संपत्ति का नुकसान!

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान के घर में भीषण आग लगने से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और कई लोग झुलस कर घायल हो गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, कोटखाई उपमंडल के क्यारी गांव में पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान सुशील...

तड़के सुबह घर में लगी आग

शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, कोटखाई उपमंडल के क्यारी गांव में पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान सुशील चौहान के घर में तड़के सुबह आग लग गयी। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता लगाया जाना बाकी है। इमारत को आग की लपटों में घिरा देख निवासी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के पहुंचने से पहले आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के दौरान ही कुछ लोग झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।



पुलिस और राजस्व अधिकारी स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। संपत्ति के नुकसान के आकलन की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों ने कहा कि घटना के कारण और कुल नुकसान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रारंभिक जांच के बाद उपलब्ध होगी।