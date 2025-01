Mandi: ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने करसोग पहुंचे पर्यवेक्षक, बंद कमरे में जानी मन की बात

प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा सम्पूर्ण कार्यकरणियों को भंग करने के बाद नई कार्यकरणियों के गठन के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी है, जिसमें युवा कांग्रेस के मुख्य पदों पर तैनाती के बाद...

करसोग (धर्मवीर गौतम): प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा सम्पूर्ण कार्यकरणियों को भंग करने के बाद नई कार्यकरणियों के गठन के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी है, जिसमें युवा कांग्रेस के मुख्य पदों पर तैनाती के बाद अब ब्लॉक समिति व जिला समितियों के गठन की प्रक्रिया को लेकर पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर नियुक्तियां करने का फैसला लिया है। पार्टी ने हर ब्लॉक व जिला स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है जो हर जिला व ब्लॉक में जाकर कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके आधार पर नए जिला व ब्लॉक समितियों के अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। इसी प्रक्रिया के तहत बुधवार को करसोग में पर्यवेक्षक द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। अध्यक्ष पद की रेस में खड़े प्रत्याशियों ने अपनी पैरवी के लिए सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को करसोग लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह बरल पहुंचाया था। इस दौरान लगभग 300 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यकर्ताओं की राय पर्यवेक्षक द्वारा बन्द कमरे में पर्ची के आधार पर जानी गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उमीदवार का नाम पर्ची पर लिखकर लिया।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में करसोग में लगभग 7 उमीदवार

करसोग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में लगभग 7 उमीदवार हैं, जिसमें वर्तमान पूर्व अध्यक्ष हरिओम शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम चंद चौहान, गोपाल ठाकुर, गुरुवक्ष ठाकुर, कमल नयन, तिलक राज, यशपाल शामिल हैं, लेकिन इनमें सबसे चर्चित 3 लोगों के नाम आगे चल रहे हैं, जिनमें हरीओम शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम चंद चौहान और गोपाल ठाकुर शामिल हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि क्या पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम मोहर लगता है या व्यक्ति विशेष पर। वहीं पर्यवेक्षक मुजफर गुजर ने करसोग पहुंचने पर कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं की महज राय जानने के लिए करसोग पहुंचे हैं। यह कोई चुनाव नहीं है, कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार रिपोर्ट तैयार करके पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी, उसके अनुसार शीर्ष नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेगा।

