अब ऑनलाइन दायर होंगे राजस्व केस और अपीलें: एसडीएम

भोरंज। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने तथा इसमें तत्परता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार सभी प्रक्रियाओं की डिजिटाइजेशन पर विशेष जोर दे रही है। इसी कड़ी में अब राजस्व से संबंधित सभी केस और अपीलों को ऑनलाइन माध्यम से ही दायर करने की सुविधा आरंभ की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

इस आधुनिक प्रणाली के बारे में भोरंज के तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जाहू के नायब तहसीलदार तथा इन राजस्व अधिकारियों के रीडरों, उपमंडल के अधिवक्ताओं और अर्जी नवीसों को प्रशिक्षित करने के लिए वीरवार को वर्चुअल माध्यम से एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन केस फाइलिंग, अपील और अन्य सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही यह ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ करने जा रही है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और अर्जी नवीसों से इस प्रक्रिया को गहनता के साथ समझने की अपील की, ताकि उन्हें केस या अपील दायर करते समय और सुनवाई एवं निपटारे के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से आम नागरिकों को काफी सुविधा होगी।

वे स्वयं या उनके अधिवक्ता ऑनलाइन माध्यम से तहसीलदार या नायब तहसीलदार की न्यायालयों में केस दायर कर सकेंगे। इसके अलावा एसडीएम की न्यायालय में अपील भी ऑनलाइन दायर कर सकेंगे। एसडीएम ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद राजस्व केसों का निपटारा जल्द होगा और इससे आम नागरिकों के समय एवं धन की बचत होगी।

